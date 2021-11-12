Жительница Петрозаводска в поисках быстрого заработка отдала аферистам больше миллиона рублей

Полиция Карелии расследует очередное уголовное дело, связанное с мошенничеством.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводску поступило заявление 54-летней жительницы города. Женщина попалась на популярную мошенническую уловку и лишилась денег, в том числе взятых в кредит.

По словам заявительницы, всё началось с телефонного звонка. Неизвестный, предложил быстрый и безопасный заработок, пообещав лёгкую прибыль без больших финансовых вложений, обучение в течение всего срока инвестирования, безопасный вывод средств и ежедневное сопровождение прибыльных сделок.

Петрозаводчанка зарегистрировалась на платформе и поначалу переводила и выводила с нее небольшие суммы. Однако постепенно вложения возрастали. Наконец, когда сумма переведенных на платформу средств превысила 1 миллион 280 тысяч рублей, женщина решила вывести деньги. Но сделать это не получилось — ей заблокировали доступ к личному кабинету и перестали отвечать на звонки.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».