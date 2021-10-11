Пенсионер из Петрозаводска участвовал в «спецоперациях» и остался без квартиры и миллиона

Мошенники уговорили 70-летнего петрозаводчанина взять кредит, продать свою квартиру и перевести все деньги на «защищенные» счета.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратился 70-летний житель Петрозаводска и рассказал, что стал жертвой аферистов. Пенсионер общался с мошенниками на протяжении нескольких месяцев и лишился не только крупной суммы денег, но и жилья.

Как выяснилось, пожилой петрозаводчанин обратился в правоохранительные органы не в первый раз. В июле мошенники вышли с ним на связь, убедили сообщить реквизиты банковской карты, в том числе секретный код с обратной стороны и подтверждающий пароль из С. С. Так, со счёта незаконно были списаны 17 тысяч рублей. Затем уже в начале августа, пока полицейские выясняли обстоятельства по данному заявлению, мужчине вновь поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и уведомил пенсионера о том, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит. После чего с ним связался якобы представитель прокуратуры. Он объяснил, что для того, чтобы разоблачить преступников, горожанин должен незамедлительно взять на себя кредит и перевести деньги на резервный счёт. В итоге, под диктовку звонивших житель карельской столицы в августе оформил на себя три кредита на общую сумму 914 тысяч рублей. Все деньги он перевёл по указанным в разговоре реквизитам.

Однако на этом история не закончилась. В сентябре пенсионеру вновь позвонили и сообщили, что аферисты выставили на продажу его квартиру. И, по словам собеседников, чтобы ему теперь не остаться без крыши над головой, необходимо обратиться в агентство недвижимости и с помощью риелторов найти новых хозяев. Сделать это нужно было быстро, никому не озвучивая реальные причины сделки. Иначе, убеждали жителя карельской столицы по телефону, спецоперация по поимке злоумышленников будет сорвана.

Пенсионер выполнил требования, продал свою квартиру за 2 млн 300 тыс. рублей, получив наличные деньги. Узнав об этом, «правоохранители», пояснили, что хранить деньги таким образом небезопасно и настояли на том, чтобы мужчина перевёл их на «защищённую» ячейку. В дальнейшем пенсионер совершил более 100 платежей и перечислил неизвестным всю вырученную за квартиру сумму.

После этого звонившие на связь не выходили. Петрозаводчанина это насторожило, и он написал заявление в полицию. Общая сумма ущерба составила не менее 3 231 000 рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.