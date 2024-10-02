Пенсионер на иномарке сбил сразу двоих пешеходов в одном из районов Петрозаводска

Дорожная авария произошла на улице Зайцева в карельской столице.
Дорожная полиция Петрозаводска сообщила об аварии с участием пешеходов.
ДТП произошло в минувшую субботу, 12 октября, в 20.55 у дома № 9-а на улице Зайцева. Там 63-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу пешеходам, переходившим проезжую часть, и наехал сразу на двоих людей.
В результате происшествия 53-летний пешеход получил травмы, ему было назначено лечение.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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