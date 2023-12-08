Пенсионер на легковушке сбил пешехода на «зебре» в Петрозаводске

Молодой мужчина получил травмы на пешеходном переходе в карельской столице.

О происшествии с участием пешехода рассказали в городской ГИБДД.

ДТП произошло в понедельник, 11 декабря, в 07.10, около дома № 43в на улице Мелентьевой. Там 72-летний водитель автомобиля «Нива» наехал на 29-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожной аварии пешеход получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, за 11 месяцев в карельской столице было зарегистрировано 30 ДТП на пешеходных переходах. В дорожных авариях 3 пешехода погибли и 28 получили травмы.