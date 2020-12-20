Пенсионер на "Ниве" вылетел в кювет и врезался в дерево на трассе в Карелии

Госавтоинспекция Карелии сообщила о ДТП, которое совершил пенсионер, потерявший контроль за управлением автомобилем.

Авария произошла 20 декабря, в воскресенье, в Кондопожском районе на дороге Шуйская - Гирвас, 22 км. +110м. Об этом информирует ГИБДД Карелии.

71-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21214" не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль опрокинулся и врезался в дерево, сообщают в Госавтоинспекции.

Водитель получил травмы и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что пьяный угонщик в районе Карелии катался на Камазе, пока не врезался в дом.