Пьяный угонщик в районе Карелии катался на Камазе, пока не врезался в дом

Пьяный рецидивист в Кеми угнал Камаз и устроил ДТП, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района с заявлением об угоне автомобиля "Камаз" обратилась 68-летняя гражданка. Она занимается предпринимательской деятельностью, и грузовик необходим ей в работе. Управлял им нанятый водитель. Он в конце смены оставлял его в ангаре на специализированной стоянке. Именно оттуда автомобиль исчез в ночь на 9 декабря.

В ходе розыскных мероприятий полицейские нашли машину и установили подозреваемого в угоне. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Кеми.

Мужчина признался, что преступление совершил под воздействием алкоголя. Он проник в ангар, сел за руль грузовика и поехал кататься по городу. На одном из участков дороги не вписался в поворот и врезался в угол заброшенного здания. На этом поездка была окончена, мужчина скрылся с места ДТП. Теперь за содеянное ему придется ответить перед законом.

Возбуждено уголовное дело.