Пенсионер на «паркетнике» протаранил 4 автомобиля возле Управления ГИБДД Карелии (ВИДЕО)

Нелепая авария произошла на улице Ленинградская в Петрозаводске.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии, произошедшей сегодня, 18 января, на Ленинградской улице в Петрозаводске. Момент аварии попал на камеру внешнего наблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, в 13.07 автомобиль, двигавшийся по улице в сторону набережной Варкауса, напротив дома № 2 неожиданно выехал на встречную полосу дороги, а затем врезался в припаркованные на противоположной стороне автомобили.

Как «Столице на Онего» уточнили в Госавтоинспекции Петрозаводска, за рулем паркетника Nissan Qashqai находился 72-летний водитель. В результате удара пострадали 4 припаркованных автомобиля — Skoda Octavia, Toyota Corolla, Nissan Tiida и Volkswagen Polo.

На месте работают сотрудники ГИБДД, а также скорая помощь. Медики осмотрели водителя и пассажира автомобиля Nissan. Обстоятельства и причины аварии уточняются.