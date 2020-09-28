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Пенсионер в Карелии пырнул ножом знакомого

Новости. Происшествия
16:44, 29 Сентября 2020
фото: © Fotolia / Tiko Aramyan
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Пьяный мужчина во время конфликта ударил собеседника ножом в грудь, сообщили в прокуратуре Карелии.

16 июля в Олонецком районе пьяный 63-летний житель деревни Новинки Олонецкого района поссорился со знакомым и умышленно ударил его ножом в грудь.

Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 10 лет.

Также прокурор Олонецкого района требует оплатить лечение потерпевшего. В иске говорится о сумме более чем 60 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Олонецкий районный суд. 

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