Пенсионер ответит перед судом за убийство сына

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 63-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве сына, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, 27 сентября обвиняемый, находясь в поселке Верховье Олонецконо района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим взрослым сыном и ножом причинил ему колото-резаное ранение. В результате потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где скончался.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.