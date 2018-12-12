Пенсионер ответит перед судом за убийство сына

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Завершилось расследование уголовного дела в отношении 63-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве сына, сообщили в Следкоме Карелии.
Напомним, 27 сентября обвиняемый, находясь в поселке Верховье Олонецконо района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим взрослым сыном и ножом причинил ему колото-резаное ранение. В результате потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где скончался.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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