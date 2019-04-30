Пенсионер перевернулся на кроссовере на лесной дороге в Карелии

В Лахденпохском районе перевернулся кроссовер, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

В понедельник на лесной дороге в полутора километрах от автодороги Элисенваара – госграница 82-летний водитель автомобиля Tagaz Tager вылетел с трассы и перевернулся.

В ДТП получила травмы 29-летняя пассажирка, ей оказана медицинская помощь.