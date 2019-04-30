Пенсионер перевернулся на кроссовере на лесной дороге в Карелии

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В Лахденпохском районе перевернулся кроссовер, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.
В понедельник на лесной дороге в полутора километрах от автодороги Элисенваара – госграница 82-летний водитель автомобиля Tagaz Tager вылетел с трассы и перевернулся.
В ДТП получила травмы 29-летняя пассажирка, ей оказана медицинская помощь.
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