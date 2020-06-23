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Пенсионер погиб, пытаясь повесить портрет Сталина

Новости. Общество
21:30, 23 Июня 2020
фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
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Врачи несколько недель боролись за жизнь пенсионера, но спасти его не удалось.

Все случилось в одном из жилых домов на Борисовском проезде в Москве. Поздним вечером 64-летний пенсионер решил украсить свой подъезд портретом Сталина. Мужчина взял стремянку, молоток и оправился мастерить на лестничную клетку. Когда Сергей уже почти закончил дело и стал вешать портрет на гвоздь, то случайно оступился, потерял равновесие и плашмя упал со стремянки вниз. Мужчина получил серьезные травмы головы и был госпитализирован, пишет "Комсомольская правда".

"Врачи несколько недель боролись за жизнь мужчины, однако спасти его так и не удалось", – рассказал источник в здравоохранении.

Перед смертью Сергей успел рассказать своей сестре обстоятельства, при которых он получил такие тяжелые травмы. Женщина передала все детали полицейским.

Ведется следствие, устанавливаются подробности происшествия.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-23 21:42:58
Ткачев, будь осторожней, сталинист.
Ткачев
2020-06-23 21:57:44
кир, У меня портреты Ленина, Сталина, Берия, Вышинского, висят на уровне роста. Мне стремянка не нужна. У меня иконостас в квартире.
goo
2020-06-23 21:33:21
Смерть в стиле позднего постмодернизма.
Гость
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