Пенсионер погиб, упав с высоты на окраине Петрозаводска

В Соломенном погиб 62-летний мужчина.

О гибели пожилого человека сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Ссылаясь на информацию Территориального центра медицины катастроф, глава республиканского Минздрава написал, что в Соломенном в результате кататравмы погиб житель Карелии 1962 года рождения.

Смерть произошла до прибытия бригады скорой медицинской помощи, уточнил министр.

Отметим, кататравма — это вид травмы, полученной при падении с высоты.