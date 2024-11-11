Пенсионер погиб, упав с высоты на окраине Петрозаводска

В Соломенном погиб 62-летний мужчина.
О гибели пожилого человека сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Ссылаясь на информацию Территориального центра медицины катастроф, глава республиканского Минздрава написал, что в Соломенном в результате кататравмы погиб житель Карелии 1962 года рождения.
Смерть произошла до прибытия бригады скорой медицинской помощи, уточнил министр.
Отметим, кататравма — это вид травмы, полученной при падении с высоты.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание