Пенсионер попал в больницу после ДТП в Карелии

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Авария произошла в Костомукше в ночь на 24 декабря, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 00.10 на 47 км автодороги "Войница-Костомукша" 61-летний водитель автомобиля Mitsubishi L200 совершил съезд в кювет.
В результате происшествия водитель получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
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