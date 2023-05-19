Пенсионер в Карелии четверть века хранил порох, пока к нему не пришла полиция

73-летний житель Кемского района получил условный срок за незаконное хранение взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе судов Карелии.
Кемский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 73-летнего местного жителя Мужчину признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ.
Установлено, что пенсионер с 2000 года хранил дома две банки пороха без необходимых документов.
В апреле этого года их изъяли правоохранительные органы. Общая масса банок с порохом составила 213,41 грамма. Во время предварительного расследования свою вину мужчина признал полностью.
Суд приговорил кемлянина к лишению свободы на один год условно, с испытательным сроком 12 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу, рассказали в объединенной пресс-службе судов республики.
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