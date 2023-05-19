Пенсионер в Карелии четверть века хранил порох, пока к нему не пришла полиция

73-летний житель Кемского района получил условный срок за незаконное хранение взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе судов Карелии.

Кемский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 73-летнего местного жителя Мужчину признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ.



Установлено, что пенсионер с 2000 года хранил дома две банки пороха без необходимых документов.



В апреле этого года их изъяли правоохранительные органы. Общая масса банок с порохом составила 213,41 грамма. Во время предварительного расследования свою вину мужчина признал полностью.



Суд приговорил кемлянина к лишению свободы на один год условно, с испытательным сроком 12 месяцев.



Приговор не вступил в законную силу, рассказали в объединенной пресс-службе судов республики.