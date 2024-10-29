Пенсионер в Карелии поверил лжесотруднику соцфонда и лишился полмиллиона рублей

Житель Суоярви лишился 500 тысяч рублей после звонка от мнимого сотрудника социального фонда, возбуждено два уголовный дела.

В полицию Суоярви обратился 56-летний горожанин. Мужчина рассказал, что его обманули дистанционным способом.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником социального фонд, который сообщил пенсионеру, что 1,5 года стажа его работы по какой-то причине не засчитались. Теперь мужчине следовало через «Госуслуги» записаться на приём к специалисту, чтобы ему выплатили всю «пропавшую» сумму. Под руководством телефонного специалиста, пообещавшего помочь, мужчина назвал коды из СМС и пароли будто бы для электронной записи.

Так мошенники получили доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги», который взломали.

По данному факту возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Но на этом аферисты не остановились. Мнимый специалист по мониторингу сайта «Госуслуги» сообщил жителю Суоярви о злоумышленниках и связал его со следователем Ф. Б. После этого в разговор включился представитель Центробанка. Пенсионера убедили, что все имеющиеся деньги нужно срочно перевести на якобы безопасный счёт, что и сделал мужчина: перечислил свои сбережения на продиктованные счета.

Потом звонившие попытались уговорить мужчину оформить кредит, потому что «злоумышленники» якобы взяли кредит от его имени. Однако тот не поверил собеседникам и понял, что его обманывали.

Ущерб составил 500 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.