Пенсионер в Карелии пригласил гостей к себе домой, и у него обчистили карманы

Сегежские полицейские раскрыли кражу, жертвой которой стал 71-летний мужчина - под подозрение попала женщина, пришедшая к нему в гости.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Карелии.

Мужчина познакомился на улице с 41-летней женщиной и ее приятелем. Он пригласил их к себе в гости, где компания проводила время за распитием спиртных напитков.

По версии следствия, в то время, когда мужчины вышли на балкон, женщина проверила карманы верхней одежды хозяина квартиры, обнаружила там 4 тыс. рублей, взяла их, попрощалась и ушла. Эти деньги подозреваемая потратила на такси и алкоголь, считают в полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.