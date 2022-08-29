Пенсионер в Карелии «проиграл» на бирже 2 миллиона рублей

Инвестирование привело 60-летнего жителя Костомукши к долгам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратился 60-летний горожанин. Мужчина рассказал, что в августе решил заняться инвестированием средств и зарегистрировался на одном из сайтов.

Под руководством менеджера он перечислил на счет небольшую сумму и увидел, как она сразу принесла доход. Поэтому ради больших прибылей он за месяц вложил «в дело» два миллиона рублей — собственных и заемных.

Однако, когда костомукшанин попытался вывести деньги, это оказалось невозможным.

В настоящее время по заявлению проводится проверка. Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.