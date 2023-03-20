Пенсионер в Карелии разрешил спор со своим знакомым с помощью удара ножом в живот

В Медвежьегорском районе Карелии расследуется уголовное дело о покушении на убийство.

Сотрудники Следкома Карелии возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 15 марта на кухне в квартире жилого дома в Медвежьегорске поссорились двое мужчин, один из которых был пьян. Он взялся за нож и ударил своего 48-летнего соперника в живот.



С полученной травмой потерпевшего привезли в больницу, где вовремя оказали помощь. Угрозы для его жизни и здоровья нет.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили нужные экспертизы, допрашивают свидетелей. По ходатайству следователя 60-летнего обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.