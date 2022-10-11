Пенсионер в Карелии выпил спиртного и стал рецидивистом

Избиение женщины раскрыли полицейские Беломорского района, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Беломорского района обратилась с заявлением 55-летняя местная жительница.
Как было установлено, женщина поссорилась со своим 62-летним сожителем, и тот избил ее. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по статье «Побои». Сожитель признал свою вину, объяснив, что причиной все стал выпитый им алкоголь.
Было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит арест на срок до трех месяцев.
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