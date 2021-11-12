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Пенсионер в Петрозаводске добровольно отдал мошеннику 1 млн рублей

Новости. Криминал
11:05, 29 Декабря 2021
фото: © izvestiaur.ru

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Полиция столицы Карелии возбудила очередное уголовное дело по факту дистанционного мошенничества — жертвой стал 72-летний пенсионер.

Об этом сообщили в МВД республики.

По словам потерпевшего, несколько дней назад ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил пенсионера, что аферисты получили доступ к его банковской карте, поэтому надо срочно перевести с нее все деньги на «безопасный» счет.

Потерпевший выполнил инструкции и перевёл 1 млн рублей.

В полиции напомнили, что банковские служащие по телефону никогда не просят клиентов совершать какие-либо финансовые операции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-12-29 11:49:24
Заплатим всем кто хочет
Беня
2021-12-29 11:29:27
А вы все ЖОЗники, не курите, не пьете, полагаю даже не пукаете в силу правильного питания. А в преклонном возрасте перед тем как вы помрете здоровенькими с вами будет вот это: каждый кому не лень будет вас лохотронить как младенцев :)
Гость
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