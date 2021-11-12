Пенсионер в Петрозаводске добровольно отдал мошеннику 1 млн рублей

Полиция столицы Карелии возбудила очередное уголовное дело по факту дистанционного мошенничества — жертвой стал 72-летний пенсионер.

Об этом сообщили в МВД республики.

По словам потерпевшего, несколько дней назад ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил пенсионера, что аферисты получили доступ к его банковской карте, поэтому надо срочно перевести с нее все деньги на «безопасный» счет.

Потерпевший выполнил инструкции и перевёл 1 млн рублей.

В полиции напомнили, что банковские служащие по телефону никогда не просят клиентов совершать какие-либо финансовые операции.