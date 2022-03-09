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Пенсионер в Петрозаводске, купивший медицинский аппарат, стал жертвой мошенников

Новости. Криминал
16:06, 18 Марта 2022
фото: © izvestiaur.ru

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Аферисты обчистили 85-летнего жителя карельской столицы, сообщили в МВД региона.

В полицию Петрозаводска обратился 85-летний горожанин, потерявший 36 тысяч рублей после общения с мошенниками.

Мужчине позвонили с незнакомого номера, рассказав, что он может получить компенсацию за некачественный медицинский аппарат — более 200 тысяч рублей. Пенсионер действительно перед этим покупал ультразвуковой прибор, поэтому не заподозрил подвоха.

Для получения выплату оказалось необходимо оплатить страховку — 36 тысяч рублей мужчина перевел на неизвестный номер.

Позже ему вновь позвонили и рассказали, что сумма компенсации выросла до 400 тысяч рублей, но и страховку надо заплатить еще больше. Пенсионер вновь собрался делать перевод, однако работница, осуществлявшая операцию, заподозрила неладное и убедила его обратиться в правоохранительные органы.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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