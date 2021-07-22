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Пенсионер в Петрозаводске попросил полицейских найти, куда пропали его 890 тысяч рублей с «безопасного счета»

Новости. Общество
17:20, 26 Июля 2021
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

У 86-летнего петрозаводчанина мошенники похитили более 890 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по заявлению 86-летнего жителя города. Пенсионер рассказал, что в течение нескольких дней на его номер поступали звонки с неизвестных номеров. Ответив на первый звонок, он узнал, что его банковским счетом воспользовались злоумышленники. Якобы некто производил оплату товаров и услуг без его ведома.

Телефонный абонент, выдающий себя за банковского служащего, пояснил, как можно быстро и дистанционно решить возникшую проблему. По его словам, пенсионер рискует потерять все накопления только в том случае, если оставит эту информацию без внимания. По словам псевдобанкира, следовало быстро направить имеющиеся денежные средства на «безопасные» счета. Эта стандартная манипуляция привела к тому, что петрозаводчанин обналичил 895 тысяч рублей и перевел их посредством терминалов на продиктованные ему номера мобильных телефонов.

Спустя некоторое время, когда звонки прекратились, а деньги с «безопасного» счета так и не вернулись заявителю, мужчина понял, что общался и действовал под влиянием мошенников. Он обратился в полицию.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-07-26 18:13:15
Преступное наследие 90х
Неравнодушный
2021-07-26 17:42:23
Старики должны знать, что на них идёт охота. Хватит рассказывать сказки о доброй и благовоспитанной молодёжи.
театральный критик
2021-07-26 17:34:27
Налоговая знает откуда у него такая сумма ?
Гость
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