Пенсионер в Петрозаводске попросил полицейских найти, куда пропали его 890 тысяч рублей с «безопасного счета»

У 86-летнего петрозаводчанина мошенники похитили более 890 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по заявлению 86-летнего жителя города. Пенсионер рассказал, что в течение нескольких дней на его номер поступали звонки с неизвестных номеров. Ответив на первый звонок, он узнал, что его банковским счетом воспользовались злоумышленники. Якобы некто производил оплату товаров и услуг без его ведома.

Телефонный абонент, выдающий себя за банковского служащего, пояснил, как можно быстро и дистанционно решить возникшую проблему. По его словам, пенсионер рискует потерять все накопления только в том случае, если оставит эту информацию без внимания. По словам псевдобанкира, следовало быстро направить имеющиеся денежные средства на «безопасные» счета. Эта стандартная манипуляция привела к тому, что петрозаводчанин обналичил 895 тысяч рублей и перевел их посредством терминалов на продиктованные ему номера мобильных телефонов.

Спустя некоторое время, когда звонки прекратились, а деньги с «безопасного» счета так и не вернулись заявителю, мужчина понял, что общался и действовал под влиянием мошенников. Он обратился в полицию.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.