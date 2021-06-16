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Пенсионер в Петрозаводске присвоил себе оставленный без присмотра телефон

Новости. Криминал
13:55, 17 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Полицейские вычислили пользовавшегося чужим гаджетом мужчину, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска выявили кражу мобильного телефона в одном из социальных учреждений города и установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель города.

По версии следствия, мужчина в социальном учреждении увидел чужой телефон без присмотра и решил взять его себе. В дальнейшем он пользовался устройством до момента поимки. В настоящее время подозреваемый дал признательные показания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Имущество возвращено законному владельцу.

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Комментарии

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кир
2021-06-17 14:15:03
Не все пенсы умные и достойные, - сказал кот. Мои года - моё богатство, - это не про них.
Гость
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