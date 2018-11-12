Пенсионера насмерть сбили на дороге в Карелии

В Пряжинском районе микроавтобус сбил пешехода, он скончался от полученных травмы.

По данным ГИБДД Карелии, 11 ноября на 68 км автодороги "Петрозаводск – Суоярви" (на участке вне населенного пункта) 57-летний водитель Volkswagen Transporter наехал на 58-летнего мужчину, который переходил проезжую часть.

"Пешеход получил смертельные травмы, от которых скончался до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП выясняются", - рассказали в пресс-службе ведомства.