Пенсионера сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший понедельник в 22:41 24-летний водитель автомобиля BMW 520 совершил наезд на 73-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С полученными травмами пенсионер был доставлен в больницу.

По сообщению ГИБДД Карелии, с начала года на пешеходных переходах республики зарегистрировано 19 ДТП, в которых 19 пешеходов (из них 3 ребенка) получили травмы. Более 70% таких ДТП приходится на Петрозаводск, где в 14 автонаездах получили травмы 12 взрослых пешеходов и двое детей.

Ранее в Суоярвском районе водитель сбил пенсионера в Карелии и сбежал с места ДТП.