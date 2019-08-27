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Новости. Общество
14:14, 27 Августа 2019
фото: пресс-служба Законодательного Собрания Карелии

Пенсионерам оплатят дорогу в отпуск за границей по инициативе депутатов Карелии

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Инициативу карельских депутатов услышали – Минтруд подготовил поправки законодательство, предусматривающие частичную оплату проезда пенсионеров в отпуск за границу.

Инициативу карельских депутатов, направленную на предоставление пенсионерам, которые проработали в районах Крайнего Севера, 1 раз в 2 года компенсации проезда к месту отдыха и обратно за границей услышали.

В апреле председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович и депутат Алексей Исаев предложили внести соответствующие изменения в федеральное законодательство и подготовили обращение в адрес заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой.

В настоящее время министерство труда и социальной защиты России разработало поправки в статью 34 закона "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", которые предусматривают частичную компенсацию пенсионерам и инвалидам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проезда до места отдыха и обратно, даже если место отдыха расположено за границей.

Сейчас возместить проезд можно только при поездках к месту отдыха на территории России, при этом проезд в пределах страны к месту зарубежного отдыха не оплачивается. Получить компенсацию можно только обратившись в суд.

"Мы предложили изменить формулировку и сделать так, чтобы пенсионеры могли получать компенсацию сразу в Пенсионном фонде, не теряя своего времени и сил. Закон должен предусматривать компенсацию проезда к месту отдыха заграницей по территории России. Таким образом, все юридические коллизии будут сняты", - пояснил Алексей Исаев.

Исаев напомнил, что большинство пенсионеров, получив отказ в выплате компенсации за проезд к месту зарубежного отдыха, подают в суд. Практически все решения выносятся в пользу граждан. Так, например, в 2018 году в Карелии 651 из 652 исковых заявлений было удовлетворено. Таким образом, отмечает депутат, внесение изменений в законодательство будет также способствовать сокращению числа обращений граждан в судебные органы.

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