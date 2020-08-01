Пенсионерка из Карелии дважды пострадала от действий мошенников

О мошенничестве заявила 66-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Ей позвонил неизвестный с короткого номера одного из известных банков. Горожанка знала о мошенниках, но телефонный номер учреждения заставил ее поверить, что она общается с настоящим сотрудником банка. Он пояснил пенсионерке, что якобы на ее имя пытаются оформить кредит, поэтому ее карта уже заблокирована.

Женщине пообещали выпустить новую карту. Мошенник убедил горожанку снять деньги через банкомат, перевести на сторонние счета и сообщить данные карты.



Петрозаводчанка лишилась 194 тысяч рублей собственных накоплений.



В декабре прошлого года она уже становилась жертвой дистанционных мошенников, но и в этот раз без сомнений доверилась звонившим.



Проводится проверка.

Ранее мошенники обманули жительниц Петрозаводска через объявления в Интернете.