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Пенсионерка из Карелии лишилась сумочки после поездки в такси

Новости. Криминал
13:18, 18 Сентября 2020
фото: © pixabay.com / congerdesign
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В полицию Пудожского района обратилась 61-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Она рассказала, что по невнимательности забыла в такси свою сумку, в которой находились документы и кошелек с деньгами. Водитель автомобиля ей сообщил, что никаких вещей в салоне не находил.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний гражданин, у которого ранее проблем с законом не возникало.

Как выяснилось, в тот день мужчина тоже решил воспользоваться услугами перевозчика. На заднем сидении он обнаружил женскую сумку и унес ее с собой. В кошельке нашел 6 тысяч рублей и потратил их на алкоголь. 

Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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