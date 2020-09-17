Пенсионерка из Карелии лишилась сумочки после поездки в такси

В полицию Пудожского района обратилась 61-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Она рассказала, что по невнимательности забыла в такси свою сумку, в которой находились документы и кошелек с деньгами. Водитель автомобиля ей сообщил, что никаких вещей в салоне не находил.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний гражданин, у которого ранее проблем с законом не возникало.

Как выяснилось, в тот день мужчина тоже решил воспользоваться услугами перевозчика. На заднем сидении он обнаружил женскую сумку и унес ее с собой. В кошельке нашел 6 тысяч рублей и потратил их на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.