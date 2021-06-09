Пенсионерка из Карелии перевела мошенникам больше миллиона рублей

За несколько дней пожилая жительница Кондопоги перевела мошенникам все свои сбережения, а также взяла для них кредит, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Кондопожского района возбудила уголовное дело по заявлению 67-летней пенсионерки. Женщина обратилась в полицию после того, как в течение нескольких дней перевела мошенникам 1 миллион 100 тысяч рублей.

В начале июня она ответила на звонок, поступивший с незнакомого номера. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов. По его словам, пенсионерка стала жертвой мошенников и, чтобы избежать финансовых потерь, необходимо следовать его инструкциям, сохраняя при этом секретность.

Далее последовал звонок якобы от работника службы безопасности банка, который подтвердил первичную информацию и настоял на том, что сотрудничество с ними не принесет вреда. Сначала он убедил пенсионерку закрыть счёт в банке и перевести сбережения на «безопасный» ресурс. Кондопожанка обналичила в банке 500 тысяч рублей и через терминал совершила несколько переводов на продиктованные ей номера телефонов.

После этого злоумышленники заставили ее оформить кредит на 300 тысяч рублей, также обналичить его и совершить переводы. Заодно мошенники узнали, что еще 300 тысяч рублей пенсионерка хранит дома. Раздался новый звонок, из которого следовало, мошенники всё же сумели оформить несанкционированный кредит, а для его отмены следует срочно погасить задолженность. Лже-правоохранитель предложил взять из домашней копилки деньги и перевести их на номера телефонов. При этом он уверял женщину, что все деньги вернут обратно, поэтому нет никаких поводов для беспокойства.

Как только перевод состоялся, общение прекратилось. Самостоятельно дозвониться до псевдо-банкира и правоохранителя коднопожанка не сумела. Женщина поняла, что настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут действовать подобным образом, и обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».