Пенсионерка из Карелии потеряла деньги, пытаясь купить билеты в интернете

Возвращение из санатория в другом регионе обошлось жительнице Петрозаводска в копеечку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 53-летняя горожанка. Она рассказала, как попалась на уловку мошенников.

Пенсионерка отдыхала в санатории Московской области. Билеты на обратную дорогу она решила приобрести через Интернет. Через поисковик женщина нашла сайт, на котором продавали билеты, и ввела реквизиты банковской карты. Однако после этого появилось сообщение об ошибке, а со счета было списано 14 тысяч рублей.

Пенсионерка повторила операцию, потеряла еще 14 тысяч рублей и поняла, что деньги не вернутся, а сайт, на котором она пыталась купить билеты — мошеннический. Вернувшись в Карелию, она обратилась в полицию.

По заявлению петрозаводчанки полицейские проводят проверку.