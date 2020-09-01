Пенсионерка из Карелии вычислила мошенников по разговору, но деньги спасти не смогла

В полицию обратилась 76-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерке позвонила женщина и представилась начальником банка. Та пояснила, что очень беспокоится за деньги петрозаводчанки, ведь их сейчас похитят мошенники. Чтобы предотвратить это, необходимо назвать данные банковской карты и парольную информацию, которая будет поступать в смс-сообщениях.

Пожилая жительница карельской выполнила требования. А после засомневалась и прекратила разговор. Но мошенники уже успели украсть 300 тысяч рублей. Пенсионерка смогла сохранить лишь часть накоплений – 46 тысяч рублей.

Проводится проверка.

Ранее лжедиректор обманул продавца ларька в Петрозаводске.