Пенсионерка из Петрозаводска решила стать "брокером" и потеряла миллион рублей

Полиция проводит проверку по обращению петрозаводчанки, решившей заработать в Интернете, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснялось, пенсионерка долгое время копила средства на счете, и для их приумножения в конце марта решила поискать в интернете возможности заработка. Ее внимание привлекла реклама одного брокера. Организация предлагала получать доход, открыв минимальный депозит в 250 долларов. На сайте фирмы требовалась регистрация с указанием контактных данных. И петрозаводчанка, не имеющая опыта игры на финансовых рынках, завела свой профиль.

Компания, которую выбрала для себя жительница Карелии, в оформлении сайта использовала российский триколор, но зарегистрирована на одном из островных государств в Атлантическом океане. В сети есть подробный анализ деятельности именно этого игрока, где он открыто именуется офшорной "кухней" и мошенническим ресурсом. Но, как выяснили полицейские Петрозаводска, пенсионерку обманули более банально.

После регистрации гражданке позвонил мужчина, который заявил, что будет персонально курировать ее сделки. При этом он потребовал установить на смартфон определенную программу. Клиентка так и сделала, не подозревая, что это приложение предоставляет удаленный доступ ее телефонному визави. Тот на протяжении месяца сумами по 24 тысячи рублей похищал сбережения петрозаводчанки. Всего на электронные кошельки неизвестный вывел без ведома "брокерши" ровно 1 миллион рублей.

Полиция Карелии фиксирует далеко не первый случай обмана граждан под видом инвестирования средств. Именно поэтому правоохранители призывают крайне настороженно относиться к предложениям заработка у брокеров, трейдеров, на бинарных опционах и других подобных площадках, предупреждают в МВД Карелии.

Ранее пенсионерка в Карелии лишилась более 420 тысяч рублей после звонка на телефон.