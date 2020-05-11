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Пенсионерка из Петрозаводска решила стать "брокером" и потеряла миллион рублей

Новости. Криминал
09:59, 12 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Полиция проводит проверку по обращению петрозаводчанки, решившей заработать в Интернете, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснялось, пенсионерка долгое время копила средства на счете, и для их приумножения в конце марта решила поискать в интернете возможности заработка. Ее внимание привлекла реклама одного брокера. Организация предлагала получать доход, открыв минимальный депозит в 250 долларов. На сайте фирмы требовалась регистрация с указанием контактных данных. И петрозаводчанка, не имеющая опыта игры на финансовых рынках, завела свой профиль.

Компания, которую выбрала для себя жительница Карелии, в оформлении сайта использовала российский триколор, но зарегистрирована на одном из островных государств в Атлантическом океане. В сети есть подробный анализ деятельности именно этого игрока, где он открыто именуется офшорной "кухней" и мошенническим ресурсом. Но, как выяснили полицейские Петрозаводска, пенсионерку обманули более банально.

После регистрации гражданке позвонил мужчина, который заявил, что будет персонально курировать ее сделки. При этом он потребовал установить на смартфон определенную программу. Клиентка так и сделала, не подозревая, что это приложение предоставляет удаленный доступ ее телефонному визави. Тот на протяжении месяца сумами по 24 тысячи рублей похищал сбережения петрозаводчанки. Всего на электронные кошельки неизвестный вывел без ведома "брокерши" ровно 1 миллион рублей.

Полиция Карелии фиксирует далеко не первый случай обмана граждан под видом инвестирования средств. Именно поэтому правоохранители призывают крайне настороженно относиться к предложениям заработка у брокеров, трейдеров, на бинарных опционах и других подобных площадках, предупреждают в МВД Карелии.

Ранее пенсионерка в Карелии лишилась более 420 тысяч рублей после звонка на телефон.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Виктор
2020-05-12 10:50:27
Ежели она такая тупая, то зачем ей деньги, да ещё миллион?
А про развод "лондонских брокеров" с украинским говором известно давно...
Надо быть полным идиотом , извините, чтобы поверить в сказки быстрого обогащения, мне несколько раз приходилось общаться с " лондонцам" , они долго заливали о моём будущем "заработке" , потом понимали что над ними издевается умный человек и звонили просто так, поболтать....
кир
2020-05-12 12:04:55
Виктор, не осуждай простодушных людей, не все такие умные как ты. Позаботься о введении смертной казни преступникам.
Гость
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