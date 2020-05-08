Пенсионерка в Карелии лишилась более 420 тысяч рублей после звонка на телефон

Полицейские Петрозаводска проводят проверку по заявлению о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

По данным ведомства, в дежурную часть полиции 7 мая обратилась 66-летняя горожанка. Пенсионерка пояснила, что 21 апреля ей поступали звонки с неизвестных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они поясняли, что на счетах горожанки зарегистрирована несанкционированная активность - якобы кто-то посторонний пытается списать средства.

Полицейским при опросе пенсионерка пояснила, что не сообщала ни данные карты, ни парольную информацию и не устанавливала программы по требованию звонивших. Как списались ее 425 600 рублей на покупки в интернете, она не знает.

В полицию пришла лишь через 2 недели так как ей было стыдно, признаться, что её смогли обмануть мошенники, но подруга-юрист все же уговорила написать заявление.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что другая жительница Карелии перевела мошенникам почти 3 млн рублей и на всякий случай обратилась в полицию.