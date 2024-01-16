Пенсионерка попала под колеса легковушки в поселке на западе Карелии

Днем 16 января в поселке Муезерский женщина получила травмы под колесами отечественной легковушки.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 16 января, в 16.50 в поселке Муезерский сбили пешехода.



Водитель Lada Granta, сдавая назад во дворовом проезде, сбил 64-летнюю женщину.



Пенсионерка получила травмы, ее отвезли в больницу. Напомним, ранее мы сообщали о том, как автоледи за рулем американского хэтчбэка сбила жительницу Питкяранты.