Пенсионерка пострадала в ДТП на трассе в Карелии

ДТП произошло 22 октября в Кемском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 10.30 на 57 км региональной автодороги "Кола – Лонка" 46-летний водитель автомобиля Niva не справился с управлением и съехал в кювет.



В результате ДТП травмы получила 75-летняя пассажирка. Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение.