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Пенсионерка пострадала в ДТП в Карелии

Новости. Происшествия
09:15, 10 Марта 2022
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

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В дорожной аварии в Карелии получила травмы пожилая пассажирка.

ДТП произошло девятого марта, в среду, в 16:15 на 384 км. федеральной автодороги «Кола» в Пряжинском районе. Об этом информирует Госавтоинспекция.

68-летний водитель автомобиля «LADA Granta» столкнулся с двигающимся впереди автомобилем «Renault Logan», который совершал остановку перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадала 66-летняя пассажирка «Лады».

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