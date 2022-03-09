Пенсионерка пострадала в ДТП в Карелии

В дорожной аварии в Карелии получила травмы пожилая пассажирка.

ДТП произошло девятого марта, в среду, в 16:15 на 384 км. федеральной автодороги «Кола» в Пряжинском районе. Об этом информирует Госавтоинспекция.

68-летний водитель автомобиля «LADA Granta» столкнулся с двигающимся впереди автомобилем «Renault Logan», который совершал остановку перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадала 66-летняя пассажирка «Лады».