Пенсионерка сдала внука в полицию после вымогательства

Новости по теме
Загрузка...
Женщина вызвала сотрудников вневедомственной охраны из-за нападок внука, сообщили в Росгвардии Карелии.
Пожилая женщина подверглась нападкам внука, который взял в привычку вымогать у нее пенсию. 32-летнего мужчину доставили в полицию.
Также в микрорайоне Ключевая был задержан брат заявительницы, который в её доме вёл себя агрессивно и угрожал расправой. Дожидаться, пока он приведёт угрозы в исполнение, хозяйка не стала и вызвала группу задержания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.06.2019, 09:35
30.05.2019, 10:15
30.05.2019, 13:10
29.05.2019, 13:45
Аналитика
Сегодня 14:54
Обществоведение
Судья обвинила руководителя отдела УФССП по Республике Карелия в злоупотреблении правом.
Сегодня 13:02
04.06.2019 14:02
03.06.2019 09:41
30.05.2019 15:20
Чтиво
Сегодня 12:44
Без политики
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
Сегодня 11:40
31.05.2019 14:36
Медиа
03.06.2019 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии