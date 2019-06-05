Пенсионерка сдала внука в полицию после вымогательства

Женщина вызвала сотрудников вневедомственной охраны из-за нападок внука, сообщили в Росгвардии Карелии.

Пожилая женщина подверглась нападкам внука, который взял в привычку вымогать у нее пенсию. 32-летнего мужчину доставили в полицию.

Также в микрорайоне Ключевая был задержан брат заявительницы, который в её доме вёл себя агрессивно и угрожал расправой. Дожидаться, пока он приведёт угрозы в исполнение, хозяйка не стала и вызвала группу задержания.