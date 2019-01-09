Пенсионерка в Карелии погасила долг в полмиллиона, чтобы продать дом

Судебные приставы в Карелии убедили пенсионерку из Кондопожского района расплатиться с долгом.

По данным пресс-службы управления федеральной службы судебных приставов по Карелии, кредитная задолженность с гражданки Ц. составила 524 тыс. рублей.

Как установили приставы, должница является пенсионером и не работает. Ей принадлежит дом. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете действий с недвижимостью.

Должница при попытке продать дом, чтобы купить квартиру, была осведомлена о наложении запрета на совершение действий по регистрации недвижимости. Это побудило ее погасить всю задолженность.