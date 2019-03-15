Пенсионерка в Медгоре попала под машину, которая двигалась задним ходом

В Медвежьегорске в ДТП пострадала 68-летняя женщина, сообщил в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 14 марта, в 14.30 в районе дома №20 по улице Максима Горького 59-летний водитель автомобиля Renault Duster при движении задним ходом по обочине совершил наезд на 68-летнюю женщину, которая шла по обочине навстречу движению автомобиля.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.