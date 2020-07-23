Пенсионерка в Петрозаводске не смогла устоять перед заманчивым предложением мошенников

В Петрозаводске пенсионерке предложили купить дорогой телефон с 90-процентной скидкой, и она, согласившись, стала жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

На одном из сайтов 64-летней пенсионерке посчастливилось получить купон на скидку в размере 90% на дорогостоящий мобильный телефон от популярного производителя. За новую модель стоимостью более 80 тысяч рублей, ей нужно было заплатить лишь чуть больше 8 тысяч рублей.

Пенсионерка не могла устоять перед таким предложением и заказала этот товар по акции. Ей перезвонил работник интернет-магазина и подтвердил заказ. Уже через две недели заветная посылка была доставлена в почтовое отделение.

Оплатив отправление наложенным платежом, пожилая петрозаводчанка вскрыла коробку. Однако внутри вместо модного гаджета оказался видеорегистратор неизвестной марки. Его рыночная стоимость не превышает 1200 рублей.

Тогда женщина и отправилась в отдел полиции №1 в Петрозаводске, писать заявление о мошенничестве. В настоящий момент правоохранители проводят проверку по данному факту.

Полиция Карелии предупреждает: слишком заманчивые предложения, обещающие яхту по цене резиновой лодки, легко могут оказаться мошеннической схемой. Не принимайте решение сразу: ограничить время предложения чтобы заставить вас согласиться на предложение, не проверяя надежность продавца – одна из уловок аферистов. Надеясь приобрести товар, обращайтесь к проверенным магазинам.