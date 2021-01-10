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Мошенники в Петрозаводске оставили без денег пенсионерку, пытавшуюся купить планшет по интернету

Новости. Общество
18:40, 11 Января 2021
фото: © shutterstock.com/NemanjaMiscevic
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Мошенники продолжают обманывать жителей Карелии через популярные сайты объявлений, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 71-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что неизвестные похитили с её банковской карты 24,5 тыс. рублей. Женщина пояснила, что на одном из популярных сайтов объявлений она присмотрела себе планшет. Соотношение цена-качество петрозаводчанку устроило, поэтому она написала продавцу о своих намерениях приобрести гаджет. Виртуальный собеседник откликнулся на СМС-сообщение быстро.

Оговорив с потенциальным покупателем все условия сделки, он отправил заявительнице ссылку якобы для оплаты товара. Женщина перешла по ней, после чего в браузере открылось диалоговое окно. В нём необходимо было ввести реквизиты банковской карты, в том числе секретные коды безопасности CVV2/CVC2. Как только пенсионерка отправила личные данные, с её счёта были списаны все денежные накопления, а продавец планшета перестал выходить на связь.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-11 18:56:53
Где расстрелы мошенников? Для чего пишу тривиальное мнение? Если ФСБ занимается выборкой настроений людей по материалам местной печати, то пусть и моё суждение скомпилируют для Москвы.
Гость
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