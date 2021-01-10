Мошенники в Петрозаводске оставили без денег пенсионерку, пытавшуюся купить планшет по интернету

Мошенники продолжают обманывать жителей Карелии через популярные сайты объявлений, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 71-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что неизвестные похитили с её банковской карты 24,5 тыс. рублей. Женщина пояснила, что на одном из популярных сайтов объявлений она присмотрела себе планшет. Соотношение цена-качество петрозаводчанку устроило, поэтому она написала продавцу о своих намерениях приобрести гаджет. Виртуальный собеседник откликнулся на СМС-сообщение быстро.

Оговорив с потенциальным покупателем все условия сделки, он отправил заявительнице ссылку якобы для оплаты товара. Женщина перешла по ней, после чего в браузере открылось диалоговое окно. В нём необходимо было ввести реквизиты банковской карты, в том числе секретные коды безопасности CVV2/CVC2. Как только пенсионерка отправила личные данные, с её счёта были списаны все денежные накопления, а продавец планшета перестал выходить на связь.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.