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Пенсионерка в Тыве заказала убийство 8-летней девочки

Новости. Криминал
18:40, 10 Февраля 2021
фото: Михаил Ковалев/mk.ru
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Спасти ребенка удалось благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ и МВД, сообщили в Следкоме Республики Тыва.

По версии следствия, в декабре 2020 года 61-летняя жительница города Кызыл, чтобы получить в наследство две квартиры, принадлежавшие на праве собственности её скончавшемуся супругу, организовала убийство его 8-летней дочери от другой женщины, являющейся наследницей первой очереди.

Для совершения убийства пенсионерка нашла исполнителя убийства, при этом пообещав вознаграждение в размере 180 тысяч рублей за совершение убийства ребенка, через некоторое время лично передала исполнителю в качестве задатка 10 тысяч рублей. После этого сообщила исполнителю, где учится и проживает девочка, показала ребенка, когда она стояла на автобусной остановке, а затем передала электрошокер, предложив использовать его при совершении убийства.

Запланированное убийство 8-летней девочки не было доведено до конца, так как ее преступные действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ и МВД по республике в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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