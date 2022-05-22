Пенсионерка за рулем автомобиля протаранила попутное авто недалеко от Петрозаводска (ФОТО)

Девочка-подросток пострадала в аварии, спровоцированной 70-летней автоледи.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Прионежском районе, на 109 километре автодороги «А-215 подъезд к городу Петрозаводск» произошла авария. По предварительным данным, 70-летняя женщина за рулем автомобиля Ford Fusion неправильно выбрала дистанцию и въехала в двигавшийся впереди Volkswagen Tiguan. Произошла авария в воскресенье, 22 мая, в 14.50.

В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

Ранее также в воскресенье, 22 мая, автомобиль с прицепом вылетел с трассы и перевернулся в Пудожском районе.