В Карелии автомобиль с прицепом вылетел с трассы и перевернулся (ФОТО)

В Пудожском районе произошла авария — пострадала женщина-пассажир.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 22 мая в 12.00 на 409 километре автодороги «Вологда-Медвежьегорск-автомобильная дорога „Кола“» произошла авария. Автомобиль Hyundai Creta с прицепом вылетел с трассы в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что 57-летний водитель не справился с управлением.

В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка авто. Женщина была госпитализирована с травмами. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.