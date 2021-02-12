Стали известны подробности лобового столкновения кроссовера с фурой в Карелии (ФОТО)

ГИБДД сообщила подробности ДТП с участием грузового автомобиля Scania и кроссовера Renault Duster, произошедшего в пятницу в Калевальском районе Карелии.

Авария произошла на автодороге Кепа-Юшкозеро-Боровой-Костомукша.

По данным ГИБДД, водитель фуры Scania "допустил занос автомобиля", выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Renault Duster, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии травмирована 73-летняя пассажирка Renault Duster. Женщина госпитализирована в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка.