Пенсионерку, уехавшую лечиться в Петрозаводск из района, власти едва не лишили жилплощади

Благодаря содействию прокуратуры женщина смогла восстановить свои права на жилье в Пудожском районе.

Ранее решением Пудожского районного суда, которое оставил без изменения Верховный суд Республики Карелия, в мае 2020 года был удовлетворен иск от органа местного самоуправления о выселении женщины из муниципального жилья. Суд посчитал, что выезд пенсионерки в Петрозаводск к своим детям является достаточным основанием для выселения.

Однако 19 августа 2021 года, после удовлетворения Третьим кассационным судом представления прокурора, Верховный суд республики отменил необоснованные акты. Прокурор сумел разъяснить позицию, что выезд женщины из квартиры носил временный характер. Пенсионерка выезжала в Петрозаводск для ухода за внуками и для получения необходимой медицинской помощи, при этом регулярно возвращалась, исполняя свои обязанности по договору социального найма.

Таким образом, права женщины на муниципальное жилье были восстановлены.

Судебное постановление вступило в законную силу.