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Пенсионерку, уехавшую лечиться в Петрозаводск из района, власти едва не лишили жилплощади

Новости. Общество
07:25, 25 Августа 2021
фото: © shutterstock

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Благодаря содействию прокуратуры женщина смогла восстановить свои права на жилье в Пудожском районе.

Ранее решением Пудожского районного суда, которое оставил без изменения Верховный суд Республики Карелия, в мае 2020 года был удовлетворен иск от органа местного самоуправления о выселении женщины из муниципального жилья. Суд посчитал, что выезд пенсионерки в Петрозаводск к своим детям является достаточным основанием для выселения.

Однако 19 августа 2021 года, после удовлетворения Третьим кассационным судом представления прокурора, Верховный суд республики отменил необоснованные акты. Прокурор сумел разъяснить позицию, что выезд женщины из квартиры носил временный характер. Пенсионерка выезжала в Петрозаводск для ухода за внуками и для получения необходимой медицинской помощи, при этом регулярно возвращалась, исполняя свои обязанности по договору социального найма.

Таким образом, права женщины на муниципальное жилье были восстановлены.

Судебное постановление вступило в законную силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Титов
2021-08-25 09:55:15
Тихий ужас ! Цинизм не знает границ ! За такое надо сразу увольнять , но эти " специалисты " продолжают спокойно работать !
Лана Текучева
2021-08-25 08:05:22
"...Верховный суд отменил необоснованные акты.."

В том числе и свой? А что мешало сделать это, не доводя дело до третейского суда, профессионализм?!
drug
2021-08-25 07:45:49
Наверно квартира срочно понадобилась чиновникам или милиционеру.
Гость
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