Пенсионеров предлагают освободить от налога на вклады

Госдума приступит к работе над законопроект об освобождении неработающих пенсионеров от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от банковских вкладов.

Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе одного из авторов инициативы, первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс России. В группе авторов проекта — лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты фракции Иван Мельников, Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Михаил Щапов и другие. ‌Авторы проекта пояснили, что, согласно закону, с 1 января 2021 года граждане должны платить НДФЛ с процентов от банковских вкладов размером свыше 1 млн рублей. По мнению авторов инициативы, при принятии этого закона не учли интересы социально незащищенных групп населения, таких как неработающие пенсионеры, поэтому предлагается освободить эту группу граждан от таких платежей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".