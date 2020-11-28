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Пенсионеров проверят на дополнительные доходы

Новости. Общество
13:48, 29 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Ревизию, направленную на исключение получения "лишних" надбавок и доплат к пенсии, могут проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты.

Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы, сообщила агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, пишут РИА Новости.

По словам Ивановой-Швец, также могут быть организованы проверки по месту жительства у получающих "северные выплаты", и у проживающих за рубежом.

По результатам августовской проверки Счетной палаты были выявлены нарушения как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий. После этого, как отметила Иванова-Швец, было принято решение провести более тщательную проверку правильности начислений.

Так, в следующем году в первую очередь пенсионеров проверят на наличие дополнительного дохода. Ревизию, направленную на исключение получения "лишних" надбавок и доплат к пенсии, могут проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты.

Также могут быть проверены места жительства пенсионеров, которые получают повышенные пенсии в северных регионах или выплаты по доверенности через другое лицо. Пенсионеру будет необходимо обратиться в Пенсионный фонд для подтверждения данных.

Проверять будут и тех граждан на пенсии, которые проживают в других странах, но продолжают получать выплаты.

"В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам", – заключила Людмила Иванова-Швец.

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Комментарии

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Mike
2020-11-29 15:02:08
Чиновников правительства Карелии лучше проверьте, особенно приставских
однозначно
2020-11-29 14:33:24
Давно пора. А то не по чину шикуют. Всех на чистую воду выведем,
Гость
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