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Пенсионеры получат отсрочку платежей по кредитам: закон вступил в силу

Новости. Общество
16:05, 22 Июля 2020
фото: © Елена Афонина/ТАСС
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по кредитам пенсионеров.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу со дня его опубликования.

Предусматривается, что пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 МРОТ и не имеющие иных источников доходов и иного имущества, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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