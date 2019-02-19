Пенсионеры в Карелии получили более 86 млн рублей на проезд к месту отдыха

Количество человек, получивших компенсацию в 2018 году, выросло почти на 1 тысячу в сравнении с предыдущим годом, сообщили в ПФР Карелии.

За 2018 год компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха получили 13 198 пенсионеров на общую сумму 86,6 млн рублей. Для сравнения – за 2017 год компенсацию получили 12 221 человек на сумму 76,8 млн рублей.

Право на компенсацию расходов по оплате к месту отдыха и обратно имеют неработающие пенсионеры – жители северных территорий, являющиеся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности.

Воспользоваться компенсацией пенсионеры могут один раз в два года, при этом место отдыха должно находиться на территории Российской Федерации.

Если за компенсацией пенсионер обращается в Пенсионный фонд после поездки, то необходимо будет представить проездные документы – билеты.